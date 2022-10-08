Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Ответить на теракт на Крымском мосту нужно признанием киевских спецслужб СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями и уничтожением всех сотрудников этих организаций с отношением к ним, как к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметил 8 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымский мост

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Кроме того, необходимо расширить полномочия спецслужб по борьбе с киевским терроризмом, полагает эксперт: «Необходимо усиливать режим КТО на прифронтовых территориях. Благодушие на этот счет должно быть изгнано из реальной жизни. Оно выглядит нелепо».

Также следует активизировать удары по объектам энергосистемы на территории б. УССР, наземной инфраструктуре подземных газовых хранилищ, дамбам и мостам, добавил он.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.