Москва, , 12:33 — REGNUM Вопрос соответствия референдумов конституции и законодательству Киева не влияет на их квалификацию по международному праву, Россия абсолютно уверена в обоснованности предпринимаемых шагов. Об этом 8 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

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«Вопрос о соответствии референдумов Конституции и законодательству [киевского режима] не влияет на их квалификацию по международному праву. Вспомним решение Международного суда ООН по Косово 2010 г. Согласно ему, при реализации права на самоопределение та или иная территория не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Таким образом, прецедент был создан», — отметил он в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, «нужно учитывать и то, что первые референдумы о независимости ДНР и ЛНР провели сразу после переворота в Киеве и последовавших репрессий в отношении их жителей».

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