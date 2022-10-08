Лисичанск, ЛНР, 8 октября 2022, 12:30 — REGNUM ВСУ используют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении в Донбассе. Об этом 8 октября рассказал боец спецподразделения «Ахмат» с позывным «Разведчик».
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"Артиллерия у них работает в нашу сторону и дроны самодельные снаряды кидают на нас. Используют также танки и минометы», — рассказал он РИА Новости.
По его словам, ВСУ активно применяют самодельные ударные беспилотники с гранатометными выстрелами ВОГ-17 на борту для ударов по Лисичанскому НПЗ.