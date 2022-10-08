Москва, 8 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Взрыв на Крымском мосту показывает террористическую сущность киевского режима, отметил сенатор Константин Долгов.

Council.gov.ru Константин Долгов

Как сообщало ИА REGNUM ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.

«Теракт на Крымском мосту- очередное зловещее проявление террористической сущности марионеточного киевского режима. И персонально Зеленского. С террористами надо поступать однозначно!», — отметил Долгов в своем телеграм-канале.