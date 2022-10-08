Мелитополь, , 12:29 — REGNUM Последняя линия связи, которая соединяла Запорожскую АЭС с энергосистемой на территории б. УССР, была повреждена боевиками ВСУ. Об этом 8 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны [киевских] войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой [на территории б. УССР]», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что киевскими нацистами была повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750кВ и указал, что в результате этого АЭС в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что киевский режим сознательно перебил последнюю линию электропередачи «и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что на Запорожской АЭС начались работы по запуску двух энергоблоков станции.