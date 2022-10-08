Керчь, Крым, , 12:25 — REGNUM Киев демонстрирует последовательность, нанося один за другим удары по критической инфраструктуре, отметил 8 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц, комментируя теракт на Крымском мосту.

Крымский мост © ИА REGNUM

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Нужно ответить симметрично и вколотить территорию б. УССР в XVIII век, перестав рефлексировать о том, как это скажется на мирном населении, полагает Коц.

«Мосты, дамбы, ТЭЦ, тяговые железнодорожные станции и прочая критическая инфраструктура. Киев ее выдалбливает методично и без моральных терзаний. У нас всегда какие-то рыцарские отговорки. Их не должно быть в принципе, если мы хотим победить», — отметил военкор.

Надо прекратить тратить ракеты на удары по казармам, эти удары ввиду объемов мобилизационного ресурса Киева никакого эффекта не имеют, добавил он.

«Давайте уже воевать злее, по-настоящему», — призвал Коц.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.