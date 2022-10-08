Москва, , 12:24 — REGNUM Удар по Крымскому мосту мобилизует всех, военным предстоит подготовить ответный удар. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко.

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«Удар, безусловно, неприятный, но еще более мобилизующий всех нас: тех, кто готовится к отправке на защиту Родины и тех, кто работает в тылу», — сказал Ревенко.

По словам парламентария, спецслужбам предстоит оперативно разобраться, где была брешь в антитеррористической обороне, а военным — тщательно и скрытно подготовить ответный и сокрушительный удар.

«Да такой силы, чтобы вышибить нацистский дух из Киевского режима! В том, что так и произойдет — не сомневаюсь», — отметил Ревенко.

Киевский режим взял на себя ответственность за подрыв Крымского моста.