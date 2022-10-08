Волоконовский район, Белгородская область, 8 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. ВСУ днём 8 октября обстреляли село Тишанка Волоконовского района. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Александра Богомаза Последствия обстрела

По предварительным данным, осколками повреждены два легковых автомобиля работников зерновой компании, пострадавших нет. На месте находятся глава района Сергей Бикетов и оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября ВСУ обстреляли село Бирюч, ранение получила 16-летняя девушка.