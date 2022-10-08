Москва, , 12:23 — REGNUM Россия продолжит работать над обеспечением безопасности своих граждан и неприкосновенностью своих территорий несмотря ни на какие провокации, уверен депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия»

«Абсолютно чудовищный, подлый теракт на Крымском мосту. Как обычно: те, кто умеет создавать: строят и созидают. Те, кто способен лишь скрипеть зубами от злобы и зависти — пытаются разрушать то, что создают первые. К сожалению, иногда у них это получается. Каким образом стало возможно это преступление — покажет расследование. Уверен, никому не удастся уйти от справедливого возмездия. Те, кто пытается разрушить мирную жизнь российских граждан, обязательно должны быть наказаны!», — отметил Хамитов в своем телеграм-канале.

Депутат уверен, что за киевскими «марионетками стоят фигуры покрупнее — представители так называемых «цивилизованных» стран, которые до сих пор не осудили произошедшее, хотя прошло уже достаточно времени для того, чтобы сделать заявления».

«Возникает вопрос: а на каком основании они называют себя цивилизованными? Впрочем, эта словесная эквилибристика давно уже утратила свою актуальность. События говорят сами за себя. Надеюсь, все понимают: никакими провокациями Россию не удастся заставить свернуть с избранного пути. Мы продолжим работать над обеспечением безопасности своих граждан и неприкосновенностью своих территорий. А преступники, которые умеют разговаривать лишь на языке насилия и разрушений, обязательно поплатятся за все, что успели совершить», — добавил Хамитов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.

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