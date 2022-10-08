Краснодар, 8 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Санатории и здравницы Краснодарского края готовы принять жителей Херсонской области. Об этом 8 октября в своем телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Провел оперативный штаб. В случае необходимости Краснодарский край готов принять и разместить до 10 тысяч детей со взрослыми из Херсонской области в санаториях и здравницах», — уточнил он.

Напомним, что уже более 6,5 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей отдохнули на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае.