Донецк, 8 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку еще шесть натовских снарядов. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ уже обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.