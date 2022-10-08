Москва, , 12:19 — REGNUM Видеозапись боевой работы реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 8 октября Минобороны.

Боевой расчет РСЗО «Ураган» ведет огонь по позициям ВСУ z.mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские РСЗО выходят на ударные позиции, готовятся к ведению огня и производят ракетные пуски. Также показано заснятое с беспилотников поражение позиций и военных объектов киевских нацистов.

«Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям подразделений ВСУ. Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.