Херсон, , 12:18 — REGNUM Ставрополье, Краснодарский край и Крым готовы принять детей с их родителями из Херсонской области. Об этом 8 октября заявил врио губернатора Владимир Сальдо.

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«Уже начали звонить губернаторы из Краснодарского края, Ставропольского. Они готовы принять детей из наших регионов. Такая же возможность предоставляется и для взрослых. Также в Крыму. До 10 тыс. каждая область и край готовы принять», — отметил он.

Ранее глава правительства региона Сергей Елисеев отметил, что ситуация в Херсонской области остается стабильной, паники нет. Вооруженные силы РФ обеспечивают безопасность границ.