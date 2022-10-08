Симферополь, 8 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Ответом на киевский теракт на Крымском мосту должен быть переход к систематическому уничтожению противника без всяких самоограничений, и в том числе ведение полноценной войны в воздухе, написал 8 октября в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Астрахань.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

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«Идея того, что на [территории б. УССР] надо готовиться к выборам и не наносить слишком сильных ударов, от которых рейтинги пострадают, не взлетела. Наоборот, это воспринимается как проявление слабости. Давайте отдавать себе отчёт, что выборов не будет, будет война. Нужны броники, а не биллборды», — отметил он.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.