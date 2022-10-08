Нижний Новгород, 8 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. «Группа ГАЗ» начала мелкосерийный выпуск электрических малотоннажных автомобилей на базе «Газель NN». Об этом сообщает портал Wroom.

Rci-news / Instagram «ГАЗель» e-NN с электрическим силовым агрегатом

Горьковский автомобильный завод представил прототип малотоннажного грузовика с электрическим мотором в 2020 году. Годом позже два таких автомобиля начали использоваться на одном из маршрутов в Нижнем Новгороде.

Теперь компания перешла к мелкосерийному производству. Электрическая версия «Газели» выполнена на базе «Газели NN». Пиковая мощность синхронного электромотора составляет 136 л. с.

Электромобиль оснащается литий-ионными батареями, позволяющими проехать на одном заряде 150 км. Отмечается, что ГАЗ закупает у китайских поставщиков электромотор и батареи, зарядное устройство, преобразователь тока и блок управления производятся в России.

По данным портала Wroom, стоимость электрической «Газели» начинается от 6 млн рублей. Это примерно в полтора раза дороже, чем версия «Газель NN» с двигателем внутреннего сгорания.