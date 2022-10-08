Москва, , 12:12 — REGNUM На сегодняшний день аннуляций туров в Крым пока не фиксируется, однако из-за теракта на Крымском мосту они ожидаются. Об этом 8 октября сообщил исполняющий обязанности главы Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Крым Марина Каширская, ИА REGNUM

«В ближайшие 3-4 дня около 4 тыс. туристов должно покинуть полуостров, примерно такое же количество в ближайшие дни должно заехать», — приводит его слова ТАСС.

Также Уманский отметил, что в данный момент аннуляций туров в Крым не зафиксировано, однако они ожидаются.

При этом и. о. главы РСТ уточнил, что средства за туристические путевки в Крым будут возвращены полностью и без задержек.

«Пока сейчас будет непрогнозируемый объём аннуляций [путевок] туристов, поэтому мы его сейчас отрабатываем. Число аннуляций будет зависеть от того, как будут устраняться последствия [теракта на Крымском мосту]. Возврат средств будет произведен в полном объеме без каких-либо удержаний», — пояснил Уманский

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что о террористической сути киевского нацистского режима говорит его реакция на произошедшее на Крымском мосту.