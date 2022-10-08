Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Несмотря на то, что Владимир Зеленский ранее сообщил о получении ВСУ американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, руководство киевских боевиков пока опровергло эти сообщения. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости.

ЗРК NASAMS Soldatnytt

Отмечается, что Пентагон ещё в августе сообщил, что принял решение о поставках таких ЗРК, что обойдётся бюджету США в $182 млн. Также указывается, что ВСУ планируется поставить две батареи NASAMS: восемь пусковых установок, а также командный пункт и радар в каждой.

В то же время, на прошлой неделе представитель Пентагона ИА REGNUM уточнил, что Киев получит первые образцы NASAMS в течение двух месяцев.

При этом, отмечается, что, по мнению военных экспертов, у указанных ЗРК, разработанных норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon для замены устаревшей MIM-23 Hawk, зона обнаружения и радиус поражения меньше, чем у российской ЗРК «Бук».

Как сообщало, накануне стало известно, что киевский режим просит Вашингтон поставить боевикам ВСУ оружие с большой дальностью стрельбы, включая ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), для того чтобы бить по российской территории и, в частности, по полуострову Крым.