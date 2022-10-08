8 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 12:43 — REGNUM После проведения в Праге четырехсторонней встречи президентом Франции Эммануэля Макрона с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым Европейский совет выступил с заявлением, в котором говорится о начале действия на границе конфликтующих двух закавказских государств гражданской миссии Европейского союза. Она начнет работу уже в этом месяце, срок мандата ограничивается пока двумя месяцами. При этом специально подчеркивается, что «Армения согласилась содействовать гражданской миссии, а Азербайджан согласился с ней сотрудничать «в той мере, в какой это будет его касаться».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Это означает следующее. Хотя именно благодаря активному участию России удалось блокировать недавние столкновения на границе Армении и Азербайджана, несмотря на ее дипломатические усилия конвертировать это в какое-либо соглашение, решение о появлении миссии Евросовета принималось без участия Москвы. Напомним, что идея создания такой миссии наблюдателей ЕС была озвучена тройкой глав МИД Австрии, Литвы и Румынии, имеющих мандат Евросоюза, во время их визита в Закавказье в июне прошлого года. Не случайно и то, что на фоне невнятных заявлений Москвы представитель Госдепартамента США Ведант Пател приветствовал акцию Евросовета, связывая ее с новым «импульсом во всеобъемлющем мирном процессе». Понять такую реакцию можно, ведь в регионе появляются новые акторы, которые получают возможность зафиксировать свое присутствие в регионе и непосредственное участие в разрешении многолетнего конфликта с выходом на мирное соглашение. Это тот самый политический дивиденд, который дает возможность Западу «зацепиться за регион» при удачном стечении обстоятельств.

Четырехсторонняя встреча с участием Ильхама Алиева, Эммануэля Макрона, Шарля Мишеля и Никола Пашиняна. Чехия, Прага. 06.10.2022 Аппарат премьер-министра Республики Армения

В этой связи интригующе выглядят позиции Еревана и Баку. Армения признает факт территориальной целостности Азербайджана в границах 1991 года, что подразумевает ее согласие на контроль Баку над территорией Нагорного Карабаха. Ее настойчивые попытки реанимировать деятельность Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) завершаются промежуточным решением о появлении миссии ЕС, что демонстрирует намерение решать судьбу армянского анклава и его статус в формате международных гарантий со стороны Евросоюза со своим, конечно, участием. Что касается Азербайджана, то его согласие на деятельность миссии говорит также о готовности решать статус анклава при кураторстве ЕС, имея в виду непременное вхождение Нагорного Карабаха в состав государства. В противном случае диалог Баку — Ереван был бы исключен. Далее логика наметившегося процесса вытолкнет в повестку региональной ситуации вопрос и о пребывании российских миротворцев в Нагорном Карабахе или появлении в дополнение к ним миротворческого европейского корпуса.

Если Баку действительно вступит в диалог со Степанакертом, как говорит премьер-министр Армении, то вероятно, что Азербайджан в обсуждениях с Москвой будет добиваться вывода российских миротворцев. Не случайно и то, что следующее заседание пограничной комиссии на уровне вице-премьеров Азербайджана и Армении намечено провести в Брюсселе в конце октября. Отсюда вывод принципиального свойства: недавние столкновения на азербайджано-армянской границе носили сценарный характер. Теперь риск повторения подобных инцидентов сводится к минимуму. Что дальше? Москва заявляет, что продолжает «держать руку на пульсе в регионе, хотя на ее глазах Брюссель «приватизирует» все российские мирные решения в зоне конфликта. Брюссель берет за себя даже решение приграничных проблем между Азербайджаном и Арменией, хотя основные карты времен распада СССР находятся в распоряжении Москвы. Однако в Ереване некоторые эксперты отвечают, что делимитация и демаркация границ будет осуществляться по картам 1919–1920 годов, а может быть, и по версии, представленной Баку и Ереваном еще на Версальской мирной конференции.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

Армянские эксперты утверждают, что «Азербайджан отказался от советских границ, признавая себя правопреемником Первой Республики (1918–1920 годы), приняв соответствующий конституционный акт». Это означает, что судьба Нагорного Карабаха будет решаться без участия России, что при определенных условиях это может устраивать Азербайджан и Турцию. Не случайно, что в этой ситуации стал нервничать Тегеран. После так называемых пражских компромиссов Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением: «Атака Азербайджана с целью захвата границы Армении с Ираном, если она будет реализована, станет началом большой геополитической войны на Кавказе. Любой шаг, который поставит под сомнение безопасность Ирана, приведет к нашему вмешательству». Правда, почему в Иране складывается впечатление, что Баку готовит захват части территории Армении, сказать сложно. Есть фактор, который тревожит иранцев — это возможность открытия Зангезурского коридора, дороги, которая соединит западные районы Азербайджана с Нахичеванью. Открытие коммуникаций, но не этого коридора, предусмотрено соглашением от 9 ноября 2020 года, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией.

Тегеран опасается, что может оказаться отрезанным от Армении, и тогда усилится роль турецко-азербайджанского тандема не только в Закавказье. Таким образом, события вокруг Нагорного Карабаха принимают для многих неожиданный оборот: обозначился повышенный интерес со стороны Франции и США. При этом стали четче просматриваться контуры политики по вытеснению из региона России, перед ногами которой, по выражению одного эксперта, «стали выбрасывать битое стекло, по которому опасно ходить». Более того, почти не вызывает сомнений вопрос о потенциальном переводе ближневосточной нестабильности в кавказский регион. Поэтому динамика геополитических изменений в регионе ставит на повестку дня Москвы проблему перераспределения там сфер влияния. Главное сейчас — не опоздать.