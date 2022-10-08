Краснодар, , 11:59 — REGNUM Оперативный штаб Кубани публикует фотоснимки с места организованных стоянок для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту. Никакого скопления транспорта, направляющегося к переправе, нет.

Порт Тамань Admkrai.krasnodar.ru

Так, резервная стоянка в станице Тамань — ближайшем населённом пункте к Крымскому мосту, к 11:00 мск была пуста. Спокойная ситуация складывается в 50 километрах от переправы — в станице Старотитаровской, на дороге в районе хутора Белый Темрюкского района, подъезде к Крымскому мосту.

Также практически пуста стоянка в порту Кавказ.