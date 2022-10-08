Москва, , 11:55 — REGNUM На сегодняшний день на территории Крыма находятся десятки тысяч туристов, из которых несколько тысяч должны были выезжать в течение ближайших дней. Об этом 8 октября сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Туристы (сс) Vidar Nordli-Mathisen

«Это десятки тысяч человек. При этом порядка нескольких тысяч должны в ближайшие два-три дня выехать. В нескольких тысяч и измеряется количество тех, кто только должен был заехать», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что о террористической сути киевского нацистского режима говорит его реакция на произошедшее на Крымском мосту.