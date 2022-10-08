Керчь, Крым, 8 октября 2022, 11:53 — REGNUM Киевский режим организовал и совершил теракт на Крымском мосту не для того, чтобы просто позлить граждан России, отметил 8 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.
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«Теракт — это часть действий по продолжению контрнаступления противника на юге», — написал он.
Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.