Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Киевский режим организовал и совершил теракт на Крымском мосту не для того, чтобы просто позлить граждан России, отметил 8 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

ИА REGNUM По Крымскому мосту

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«Теракт — это часть действий по продолжению контрнаступления противника на юге», — написал он.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.