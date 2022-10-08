Керчь, Крым, , 11:48 — REGNUM Следующей целью наступления ВСУ, в случае потери Россией Херсона, будет Крым, отметил 8 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц, комментируя теракт на Крымском мосту.

Крымский мост © ИА REGNUM

«Ну что, может быть, теперь начнём? Тонкая красная линия порвалась?» — добавил он.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.