Донецк, 8 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:35 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️11:36 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из «Градов».