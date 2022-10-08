Москва, , 11:38 — REGNUM Новая модель флагманской сеялки С-6000 с повышенной износостойкостью и точностью дозирования представлена на международной выставке «Агросалон-2022». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Производство конструкций для сеялок и плугов Александр Погожев © ИА REGNUM

Новая сеялка разработана пензенским АО «Радиозавод» холдинга «Росэлектроника». С-6000 оснащается двухсекционным бункером объемом 3000 л, что позволяет вносить в борозду удобрение или дополнительный вид посевного материала за один проход.

Конструкция техники допускает проведение посева по влажной почве. Новая сеялка поддерживает высокую рабочую скорость до 14 км/ч при сравнительно низком расходе топлива.

«Серийное производство С-6000 мы рассчитываем запустить в 2024 году. Уверен, оборудование будет востребовано как мелкими фермерскими хозяйствами, так и крупными агрохолдингами», — отметил генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников.

Он добавил, что ежегодный объём продаж сельхозтехники предприятия достигает 370 млн рублей. Это составляет около 15% рынка отечественной сельхозтехники.

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