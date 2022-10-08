Москва, , 11:38 — REGNUM Под особый контроль взяла перевозки в сторону полуострова Крым компания РЖД. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба РЖД в своём телеграм-канале.

РЖД Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведётся совместная выработка оптимальных вариантов доставки товаров в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин произошедшего на Крымском мосту и ликвидации его последствий подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.