Москва, 8 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин произошедшего на Крымском мосту и ликвидации его последствий подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба российского правительства в своём телеграм-канале.

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» ЧП на Крымском мосту

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что возглавит названную комиссию зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, и добавляется, что в её состав также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ России, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что из-за произошедшего на Крымском мосту движение пассажирских поездов по нему приостановлено.