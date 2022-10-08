8 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 12:10 — REGNUM Момент взрыва на Крымском мосту 8 октября был запечатлен на видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом «Раньше всех. Ну почти». На кадрах, которые были сняты несколькими видеокамерами, видно, как по мосту едут несколько автомобилей, один из них взрывается, после чего начался пожар.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Добавим, глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем телеграм-канале написал, что произошедшее на Крымском мосту — дело рук представителей киевского террористического режима.

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Взрыв на Крымском мосту не оставил равнодушным пользователей мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения напомнили, что представители киевского террористического режима обещали «ударить» по мосту. Иные отметили, что совсем недавно была диверсия на «Северных потоках», теперь — Крымский мост, люди требуют ответных мер. Были и те, кто задался, о чём с террористами киевского режима можно вести переговоры.

«Настоящий УГИЛ…» — отреагировала Патимат.

«Интересно, чем ответит Россия?» — задался вопросом cook.

«[Киевский режим] — государство-террорист», — пишет Radioactiv.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия»

«Ждём новостей о взрыве на Банковой [где находится офис Владимира Зеленского]», — написал Андрей.

«Это государство должно исчезнуть. Вообще, навсегда. Ни одного сантиметра не должно остаться», — прокомментировала Ирина П.

«Вчера «Северные потоки», сегодня — Крымский мост, завтра — [что]? Но мы «выражаем озабоченность»…» — отметил Deniz-lor.

«Это ещё не красная черта?» — не понимает Анна Д.

«Разбить все мосты на [территории бывш. УССР]…» — призвал Al GL.

«Это называется «здобулы»… то есть достигли.… МО России случайно не хочет нанести ответный удар по «центу принятия решений»?.. Так давно им пугают, что со… стороны [киевского режима] уже и перестали бояться…» — добавил Максим Г.

«Очень интересно, каких и сколько ещё провокаций мы ждём? Где эта группа, которая за переговоры ? О чём и с кем говорить? С террористами? С нацистами? С наркоманами?» — возмутилась Оксана.

«Сколько можно терпеть и ждать непонятно чего?! Всё равно нам никто спасибо не скажет! Почему не разбомбить ВСЮ инфраструктуру! Всю дотла!» — не понимает Victoria.

«Пора крушить в салорейхе всё стратегически важное!» — призвала Майя.

«Позор, и долго мы будем молчать? Надо бомбить мосты через Днепр, подстанции и ТЭС, железные дороги… или у нас ракет нет?!» — не понимает A. S. A.

«Мост взорван, как и обещали. А чем, уже неважно. Ответ должен быть, как и обещали», — написала Selina M.

«Ждем ответочку по Бескидскому тоннелю. Иначе это будет полный зашквар», — отметил один из участников обсуждения.

«После этого должны все мосты [на территории бывш. УССР]… исчезнуть…» — считает Dr. Lily.

«Странно, что сегодня. По всем законам «жанра» должны были вчера (то есть в день рождения президента России Владимира Путина — О. П.) эту пакость устроить», — отметила Наталья О.

«Валентина Матвиенко ! Пора всем парламентом идти чинить, прямо сейчас. Когда ожидать вашу строительную бригаду? До переговоров или после?» — с сарказмом подытожил Сергей.

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Отметим, в результате взрыва на Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета.