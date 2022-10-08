Донецк, , 11:24 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек, две гаубицы М777. Об этом 8 октября сообщила Народная милиция ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М777, танк, 6 бронированных машин и ДВА БпЛА», — отмечается в сообщении.

Потери в живой силе противника составили до 40 человек