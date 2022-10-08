Белгород, 8 октября 2022, 11:13 — REGNUM ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа, ранена 16-летняя девушка. Об этом 8 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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По предварительным данным, ранена 16-летняя девушка. На место выехала бригада медиков, о последствиях на земле данные еще уточняются, отметил он.
7 октября село Щетиновка в Белгородском районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны киевских нацистов.
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