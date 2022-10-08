Москва, , 11:13 — REGNUM Российские медики подтвердили 20 571 новый случай COVID-19 за истекшие сутки, сообщает 8 октября федеральный оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Госпитализация потребовалась 2174 пациентам. Выздоровели за прошедшие сутки после заражения новой коронавирусной инфекций 38 289 человек. Скончались от последствий COVID-19 106 человек.

Сутками ранее в федеральном оперативном штабе сообщали о 22 268 новых случаях COVID-19. Госпитализация потребовалась 2025 пациентам, умерли 104 человека.

С началом осени 2022 года в России наблюдался рост заражаемости COVID-19. Максимальный суточный прирост числа новых случаев (58 305) был зафиксирован 17 сентября. Темпы распространения инфекции начали снижаться 25 сентября.