Санкт-Петербург,
8 октября 2022, 11:32 — REGNUM Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 4:3.
Игрок команды «Адмирал» Евгений Грачев и игрок команды СКА Игорь Ожиганов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Николай Чебыкин и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Дмитрий Бучельников радуется забитой шайбе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Михаил Воробев и игрок команды «Адмирал» Руслан Ибатуллин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Леонид Метальников и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
В составе СКА голами отметились Марат Хайруллин, Михаил Воробьев, оформивший дубль, и Василий Глотов. У «Витязя» шайбы забили Кирилл Рассказов, Иван Ежов и Роман Абросимов.
Игрок команды «Адмирал» Либо Шулак и игрок команды СКА Василий Глотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Даниил Пыленков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу от игрок команды СКА Дмитрия Яшкина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Михал Кристоф и вратарь команды Адмирал Павел Хомченко пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
«В принципе, за исключением концовки, когда, ведя при счете 3:2, мы пропустили необязательные голы, матч можно занести в актив. Но в очковом коэффициенте мы ничего не заработали. Соперника с победой», — отметил главный тренер ХК «Витязь» Вячеслав Буцаев.
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Адмирал» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Эмиль Галимов радуется забитой шайбе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА радуется победе в матче с командой «Адмирал»
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — «Витязь» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
0:1 Рассказов (Старков, Шикин), 09:28
1:1 Хайруллин (Зыков, Воробьев), 27:47 ГБ
1:2 Ежов (Попов, Яровой), 28:47
2:2 Воробьев (Фальковский, Волков), 39:04
2:3 Абросимов (Рассказов), 46:56
3:3 Воробьев (Моисеев), 52:32
4:3 Глотов (Жафяров, Фальковский), 59:14
Статистика матча:
Броски: 68-54
Броски в створ: 37-30
Вбрасывания: 40-30
Блокированные броски: 12-17
Силовые приемы: 15-17
Отборы: 4-0
Время в атаке: 19:39 — 12:48
Штраф: 6-14
Главные судьи: 20. Гофман Антон, 32. Лаврентьев Антон
Линейные судьи: 58. Колясников Илья, 49. Царёв Александр
Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 10 248 зрителей.