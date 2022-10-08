8 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 4:3.

Игрок команды «Адмирал» Евгений Грачев и игрок команды СКА Игорь Ожиганов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Дмитрий Яшкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Михаил Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Адмирал» Николай Чебыкин и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Дмитрий Бучельников радуется забитой шайбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Михаил Воробев и игрок команды «Адмирал» Руслан Ибатуллин Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Адмирал» Леонид Метальников и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА голами отметились Марат Хайруллин, Михаил Воробьев, оформивший дубль, и Василий Глотов. У «Витязя» шайбы забили Кирилл Рассказов, Иван Ежов и Роман Абросимов.

Игрок команды «Адмирал» Либо Шулак и игрок команды СКА Василий Глотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Даниил Пыленков Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу от игрок команды СКА Дмитрия Яшкина Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Адмирал» Михал Кристоф и вратарь команды Адмирал Павел Хомченко пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

«В принципе, за исключением концовки, когда, ведя при счете 3:2, мы пропустили необязательные голы, матч можно занести в актив. Но в очковом коэффициенте мы ничего не заработали. Соперника с победой», — отметил главный тренер ХК «Витязь» Вячеслав Буцаев.

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Адмирал» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Михаил Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Эмиль Галимов радуется забитой шайбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб команды СКА радуется победе в матче с командой «Адмирал» Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — «Витязь» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

0:1 Рассказов (Старков, Шикин), 09:28

1:1 Хайруллин (Зыков, Воробьев), 27:47 ГБ

1:2 Ежов (Попов, Яровой), 28:47

2:2 Воробьев (Фальковский, Волков), 39:04

2:3 Абросимов (Рассказов), 46:56

3:3 Воробьев (Моисеев), 52:32

4:3 Глотов (Жафяров, Фальковский), 59:14

Статистика матча:

Броски: 68-54

Броски в створ: 37-30

Вбрасывания: 40-30

Блокированные броски: 12-17

Силовые приемы: 15-17

Отборы: 4-0

Время в атаке: 19:39 — 12:48

Штраф: 6-14

Главные судьи: 20. Гофман Антон, 32. Лаврентьев Антон

Линейные судьи: 58. Колясников Илья, 49. Царёв Александр

Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 10 248 зрителей.