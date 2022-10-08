Краснодар, , 11:08 — REGNUM Все автозаправочные станции вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Об этом 8 октября в своём телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев, опубликовав видео из Темрюкского района.

АЗС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань — Волна», работает полевая кухня. Также со стороны Краснодарского края все готово для работы паромной переправы», — уточнил губернатор краснодарского края.

На Кубани в случае необходимости готовы оперативно открыть ещё семь пунктов для стоянок транспорта. О ситуации с места главе Кубани докладывают каждые полчаса.