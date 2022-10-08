Керчь, Крым, , 11:08 — REGNUM Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Об этом 8 октября заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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На сегодняшний день полуостров Крым полностью обеспечен автомобильным топливом и этих запасов хватит не менее чем на 15 дней, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ.

Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки по поручению президента РФ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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