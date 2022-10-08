Киев, , 11:07 — REGNUM Взрыв грузового автомобиля на Крымском мосту и последовавшее за этим возгорание железнодорожной цистерны прокомментировало 8 октября так называемое «минобороны» киевского террористического режима на своей странице в одной соцсетей.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в … Крыму — исчезли. Что дальше, русские?», — написало военное руководство киевских нацистов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минэнерго РФ сообщили, что на сегодняшний день полуостров Крым полностью обеспечен автомобильным топливом и этих запасов хватит не менее чем на 15 дней.