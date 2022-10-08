Киев, 8 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Взрыв грузового автомобиля на Крымском мосту и последовавшее за этим возгорание железнодорожной цистерны прокомментировало 8 октября так называемое минобороны киевского террористического режима на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в… Крыму — исчезли. Что дальше, русские?» — написало военное руководство киевских нацистов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минэнерго РФ сообщили, что на сегодняшний день полуостров Крым полностью обеспечен автомобильным топливом и этих запасов хватит не менее чем на 15 дней.