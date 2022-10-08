Ростов-на-Дону, 8 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону организуют курсы военной и медицинской подготовки. Об этом 8 октября в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Василий Иванов ИА REGNUM Сестринское дело

«На краткосрочных курсах все желающие, [достигшие 18-летия], смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию медпомощи», — отметил глава региона.

Курсы будут открыты на базе государственного военного учебного центра при ДГТУ. С обучающимися будут проведены как теоретические, так и практические занятия.

Донской губернатор обратился к руководителям предприятий с просьбой оказать максимальное содействие тем, кто пожелает пройти дополнительную военную подготовку.