Донецк, , 11:02 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 200 снарядов и ракет. Об этом 8 октября сообщили в Народной милиции ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

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«За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 213 боеприпасов из РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Огонь велся по районам десяти населённых пунктов ДНР.

В результате обстрелов двое мирных жителей погибли. Повреждены 9 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

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