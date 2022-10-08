Керчь, Крым, , 10:57 — REGNUM Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября 2022 года. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

ЧП на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия»

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар и повреждение дорожного полотна на Крымском мосту — все новости»

"Перекрытия. Сроки: 8 октября — 31 октября», — отмечается в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузовика, повлекший возгорание топливных цистерн ж.д. состава.