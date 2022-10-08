Керчь, Крым, 8 октября 2022, 10:57 — REGNUM Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября 2022 года. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
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"Перекрытия. Сроки: 8 октября — 31 октября», — отмечается в сообщении.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузовика, повлекший возгорание топливных цистерн ж.д. состава.