Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября 2022 года. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» ЧП на Крымском мосту

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар и повреждение дорожного полотна на Крымском мосту — все новости»

«Перекрытия. Сроки: 8 октября — 31 октября», — отмечается в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузовика, повлекший возгорание топливных цистерн ж. д. состава.