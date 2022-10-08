Токио, 8 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Адреса электронной почты и телефонные номера почти 300 тысяч клиентов Toyota могли оказаться в открытом доступе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Government.ru Кибербезопасность

Специалисты Toyota обнаружили, что третьи лица могли получить доступ к серверу на котором хранятся данные пользователей сервиса T-Connect. Этот сервис позволяет подключать к бортовому компьютеру автомобилей Toyota с помощью мобильного приложения.

Утечка могла затронуть 296 тыс. клиентов компании. В Toyota отметили, что скомпрометированы данные клиентов, которые зарегистрировались на веб-сайте сервиса с июля 2017 года.

В компании отметили, что обнаруженная утечка данных не подтверждает, что к ним получили доступ третьи лица. Однако в компании признали, что не могут полностью этого исключить.

В Toyota предупредили, что пострадавшие от утечки клиенты могут столкнуться с рассылкой спама и нежелательных сообщений по электронной почте. При этом в компании подчеркнули, что информация о кредитных картах и другие конфиденциальные данные не были раскрыты.