Москва, , 10:52 — REGNUM Россия должна дать решительный ответ на теракт Киева, в результате которого повреждён Крымский мост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы можем по Киеву наносить удары по военным центрам и базам Киева, транспортным коммуникациям, которые доставляют технику из Польши. Нашим стратегам следует ответить на вопрос, куда полетит наш ракетный потенциал? Россия должна ответить уже сегодня на данный теракт», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, утром 8 октября на автомобильной части переправы со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Президент РФ Владимир Путин в связи с ЧП на Крымском мосту поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.