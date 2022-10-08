Донецк, 8 октября 2022, 10:43 — REGNUM ВСУ выпустили по Новобахмутовке 10 мин. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:20 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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