* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, , 10:50 — REGNUM Владимир Зеленский превратил Киев в террористическую организацию, копирующую деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Безусловно, теракт, который совершил Киев, — давно запланированная акция. От угрозы, находящейся в виде мантры, которую киевские политики повторяли изо дня в день, Киев перешёл к решительным действиям. Здесь только одна характеристика ЧП на Крымском мосту: Киев — это уже террористическая организация, фактически копирующая деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К слову, связи между Киевом и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были долгие годы успешными и продуктивными. И даже в Киеве были подразделения и базы подготовки боевиков», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что Керченская паромная переправа возобновляет работу после ЧП на Крымском мосту. Правительственная комиссия по расследованию случившегося по поручению президента РФ будет создана в кратчайшие сроки.