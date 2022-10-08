Донецк, 8 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка натовскими снарядами. Об этом 8 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:15 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️10:20 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку шесть снарядов.