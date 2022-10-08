Нью-Йорк, США, 8 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Признаки, которые свидетельствуют об активизации ядерных сил стран Запада, зафиксировала Россия. Об этом 7 октября заявил на заседании первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

United Nations Заседании сессии ГА ООН

«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран. Отличились на Западе и в плане безответственной риторики. Так, буквально неделю назад представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара. Причем это прозвучало не из уст политиков, а от военных», — сказал он.

При этом Воронцов подчеркнул, что подавляющее число стран мира не согласно с властями США, которые считают такого рода риторику ответственной и допустимой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что заявления представителей стран Запада о неизвестно когда прозвучавших от России угрозах применения ядерного оружия являются одним из проявлений оголтелой антироссийской пропаганды и не соотносятся с реальностью.