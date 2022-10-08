Луганск, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и два бронетранспортера. Об этом 8 октября сообщила Народная милиция ЛНР.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; один танк; два бронетранспортёра», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уничтожено восемь единиц специальной автомобильной техники противника.