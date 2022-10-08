8 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Комаров, , 10:43 — REGNUM Интернет-пользователи активно обсуждают подрыв Крымского моста, который произошёл утром 8 октября. Дискуссии идут в том числе на Урале.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), на посту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролёта.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов уже заверил, что повреждения будут оперативно устранены. А пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства поручил создать комиссию для выяснения причин ЧП.

В соцсетях тем временем вопрошают, чем же ответит Россия. Общественник Сергей Колясников напомнил о том, что 21 апреля заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев высказался по поводу предложений одного из киевских начальников нанести удар по Крымскому мосту. «Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал тогда Медведев.

«Дмитрий Анатольевич, что же будет ответной целью?» — спросил Колясников уже утром 8 октября после подрыва моста.

ЧП на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия»

Другие интернет-пользователи тоже задаются таким вопросом. «На самом деле краснее линий не бывает», — написал некий Master Yodazelyonki. «Ну что там, линии покраснели или нет???)))», — вторит ему Алексей. «Ну это же не красная линия, правда? Утрёмся», — добавил Евгений К. .

Также граждан интересует и другое. «Интересно, как долго мост будут восстанавливать?» — спрашивает Оксана А.

Алексей Ч. в свою очередь отметил, что диверсия была вопросом времени. «В начале сентября ездил в Крым. Каких-то проверок особых не заметил. По каким критериям тормозят машины, тоже непонятно», — сказал гражданин.

«Главное, что не уронили судоходный пролёт — остальное лечится», — добавил гражданин.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту. Правда, по какой статье, не уточнил. А военкор Евгений Поддубный отмечает: «Теракт на Крымском мосту — это часть действий по продолжению контрнаступления противника на юге». С ним согласен и Сергей Колясников. Он напомнил, что сегодня же киевские террористы били по ж/д узлу в Иловайске. «Это отрезание от снабжения нашей южной группировки. Плюс накал гуманитарной обстановки в Крыму», — написал Колясников в своём блоге.

ЧП на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия»

Ответ на очередной киевский теракт должен быть суровым. Также важно усилить безопасность на самом Крымском мосту. Если на нём оказалась начинённая взрывчаткой грузовая машина, то, видимо, с охраной там не всё хорошо. Впрочем, расследование проводится. Уже скоро компетентные органы огласят свои выводы.