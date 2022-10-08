Керчь, Крым, , 10:26 — REGNUM Керченская паромная переправа возобновляет работу после ЧП на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в Минтрансе России.

На Керченской паромной переправе Владислав Осипов © ИА REGNUM

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Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, готовятся к выходу ещё три, отмечается в сообщении.

Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки по поручению президента РФ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.