Москва, 8 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Взрыв на Крымском мосту и подрывы газопроводов «Северный поток» являются звеньями одной цепи, считает депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Sherbec Борис Чернышов

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«Северный поток», Крымский мост — звенья одной цепи», — отметил Чернышов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, киевский режим взял на себя ответственность за взрыв на Крымском мосту.